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Ordu'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 23:37 | Son Güncelleme

Ordu'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, otomobille cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Osman Çalışkancı yönetimindeki 61 EK 541 plakalı otomobil, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi mevkisindeki kavşakta, Muhterem Geçgel'in kullandığı 07 N 2406 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada, cip sürücüsü Geçgel olay yerinde hayatını kaybederken, cipte bulunan ve ağır yaralanan Yılmaz Cüre ise Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Muhterem Geçgel'in, Çamaş ilçesinde acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü 1 yaralı Kaza ordu

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