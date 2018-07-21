Ordu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Selçuk Lüleci (36) yönetimindeki 34 AEE 814 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu Liman Kavşağı mevkisinde Saim Gültekin (72) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki Sema (34), Yusuf Sait (11) ve Mahmut Sami Lüleci (5) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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