HABER

Ordu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 17:39 | Son Güncelleme

Ordu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Selçuk Lüleci (36) yönetimindeki 34 AEE 814 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu Liman Kavşağı mevkisinde Saim Gültekin (72) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Sema (34), Yusuf Sait (11) ve Mahmut Sami Lüleci (5) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNERBüşra'yı çabuk unuttu!Büşra'yı çabuk unuttu!
AK Partili Dağ: Toplu zehirlenme konusunun üzerine gidilecekAK Partili Dağ: Toplu zehirlenme konusunun üzerine gidilecek
CHP'li Muharrem Erkek'ten bedelli askerlik ile ilgili flaş açıklama!CHP'li Muharrem Erkek'ten bedelli askerlik ile ilgili flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu trafik kazası Ünye Yaralamalı Kaza

En Çok Okunan Haberler

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Korkutan açıklama: Cesetleri koyacak yerimiz yok

Korkutan açıklama: Cesetleri koyacak yerimiz yok

Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Giresun 'Argonotların izinde, altın postun peşinde' hikayesi gerçek oldu! Herkül'ün izinde Giresun Adası'na geldiler!

Giresun 'Argonotların izinde, altın postun peşinde' hikayesi gerçek oldu! Herkül'ün izinde Giresun Adası'na geldiler!

Pervin Buldan, PKK'lı cenazesine katılan vekilleri böyle savundu: Bu bizim geleneğimizde var!

Pervin Buldan, PKK'lı cenazesine katılan vekilleri böyle savundu: Bu bizim geleneğimizde var!

Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledilen Adnan Oktar, kendisine zarar vermesin diye gözlem odasına alındı!

Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledilen Adnan Oktar, kendisine zarar vermesin diye gözlem odasına alındı!

CHP'li Muharrem Erkek'ten bedelli askerlik ile ilgili flaş açıklama!

CHP'li Muharrem Erkek'ten bedelli askerlik ile ilgili flaş açıklama!

İngiltere'de gözaltına alınan FETÖ firari sanığı Hamdi Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı!

İngiltere'de gözaltına alınan FETÖ firari sanığı Hamdi Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.