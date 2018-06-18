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Ordu'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 13:19 | Son Güncelleme

Ordu'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 9 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Abdullah Reisoğlu'nun kullandığı 06 FP 9529 plakalı otomobil, Bolaman Mahallesi mevkisinde, Levent Demirbaş idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Emriye, Alperen ve Zeynep Demirbaş, Nefise Reisoğlu, Yasemin, Muhammet ve İpek Cezan yaralandı.

Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
9 yaralı Fatsa ordu trafik kazası

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