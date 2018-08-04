Ordu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatsa-Çamaş yolunda seyir halinde olan Telat Dayak yönetimindeki 52 KG 646 plakalı otomobil ile sürücüsü olay yerinden kaçan traktör ile Kurtuluş Mahallesi'nde çarpıştı.
Otomobilde sıkışan sürücü ve eşi Melike Dayak, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.
Ağır yaralanan Dayak ve eşi, sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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