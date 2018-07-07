Ordu'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Samsun yönünden Giresun istikametine giden Korkmaz Aktaş yönetimindeki 52 AK 082 plakalı otomobil, Kirazlimanı Mahallesi'nde park halindeki 34 CK 8202 plakalı kamyona çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü Aktaş ile Onur Arslan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sürücü Aktaş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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