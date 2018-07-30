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Ordu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 22:32 | Son Güncelleme

Gürgentepe ilçesindeki kazada yaralanan 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı - Kaza anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Soner Arıkan idaresindeki 17 GP 786 plakalı hafif ticari araç, Işıktepe Mahallesi Tamyeri mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, sürücü Arıkan ile araçta bulunan eşi Canan Arıkan yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine Gürgentepe ve Kabataş ilçelerinden itfaiye ve sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin adından yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gürgentepe ordu trafik kazası

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