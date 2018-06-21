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Ordu'da otomobilin çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

Ordu'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Necmettin Koç yönetimindeki 52 KE 687 plakalı otomobil, Dolanay Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Engin Sönmez'e (55) çarptı.

Ağır yaralanan Sönmez, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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1 ölü Fatsa trafik kazası

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