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Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yüceler Mahallesi Devlet Sahil Yolu Aşağıorta mevkisinde A.Y. yönetimindeki 52 LF 053 plakalı otomobil, el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Mukaddes Bayrak'a (57) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yol, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

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Kaza ordu otomobil yaya

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