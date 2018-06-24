HABER

Ordu'da oy kullanma işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 10:21 | Son Güncelleme

ORDU'da Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi için seçmen, oy kullanmak için sandık başına gitti.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi için seçmen, oy kullanmak için sandık başına gitti. Ordu'da cumhurbaşkanılığı ve milletvekili seçimi için seçmen sandık başına gitti. Vatandaşlara, görevliler tarafından oy kullanımı işlemi ile ilgili kısa bilgi verdi. Oy pusulası, zarf ve mühür ile kapalı kabin arkasına geçen vatandaşlar oy kullandı. Oy verme işleminin yapıldığı yerlerde ise polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Ordu'da 557 bin 984 seçmen, 2 bin 103 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy verecek.

PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
Malatya'da bin 974 sandıkta oy kullanma işlemi başladıMalatya'da bin 974 sandıkta oy kullanma işlemi başladı
Cami inşaatında ölümüne poz verdiCami inşaatında ölümüne poz verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.