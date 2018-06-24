Ordu'da oy kullanma işlemi başladı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi için seçmen, oy kullanmak için sandık başına gitti. Ordu'da cumhurbaşkanılığı ve milletvekili seçimi için seçmen sandık başına gitti. Vatandaşlara, görevliler tarafından oy kullanımı işlemi ile ilgili kısa bilgi verdi. Oy pusulası, zarf ve mühür ile kapalı kabin arkasına geçen vatandaşlar oy kullandı. Oy verme işleminin yapıldığı yerlerde ise polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Ordu'da 557 bin 984 seçmen, 2 bin 103 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy verecek.

