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Ordu'da pencereden düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 21:12 | Son Güncelleme

Ordu'da pencereden düşen kişi öldü

Ordu'da evinin penceresinden düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde Düz Mahalle'de bir apartmanın 2. katında yaşayan Erdoğan Yılmaz, pencereden aşağı baktığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Yılmaz, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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