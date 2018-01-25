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Ordu'da polis aracı denize düştü

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 01:54 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Fatsa'da denize düşen İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait araçtaki iki polis memurundan biri kayboldu, diğeri ise yaralı kurtuldu - Kayıp polis memuru için deniz polisi, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince arama çalışması başlatıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde polis aracının denize düşmesi sonucu bir polis kayboldu, bir polis ise yaralı kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği sivil araştırma ekibini taşıyan sivil polis aracı, Fatsa Limanı civarında devriye sırasında henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

Araçtaki iki polis memurundan biri kendi imkanlarıyla denizden çıkmayı başardı, diğeri ise kayboldu.

Yaralı polis memuru, Fatsa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgeye deniz polisi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışma sonucu kıyıya çıkartılan araçta bulunmayan kayıp polis memurunu arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, limana gelerek arama çalışmalarını takip etti.

(AA)

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