Ordu'da sağanak etkili oldu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve zemin katlarını su basarken, fındık bahçeleri de küçük çaplı heyelanlar nedeniyle zarar gördü.
Ordu'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Altınordu ve Perşembe ilçesinde bazı dereler taştı. Taşkın nedeniyle oluşan küçük heyelanlar nedeniyle ise fındık bahçeleri de zarar gördü. Altınordu'ya bağlı Ata Sanayi, Yeni Sanayi ve Durugöl Mahallesi ile Perşembe Medreseönü ve Kacalı'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin ve işyerlerinin bodrum ile zemin katlarını su bastı. Su baskınları nedeniyle evlerdeki eşyalar zarar görürken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri cadde ve sokaklarda çalışma yaparak, su tahliyesi yaptı.
Derelerin taşması sonucu ırmaklarda su seviyesi yükselirken, bazı yollarda da hasarların oluştuğu belirtildi.
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