Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (2)

BAŞKAN YILMAZ: MAHSUR KALANLAR KURTARILDI, 7 YARALI VAR
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sel nedeniyle mahsur kalan bütün vatandaşların kurtarıldığını belirterek, "Şu anda 7 yaralı var. Hayati tehlikesi olan yok. Biri yıldırım düşmesi sonucu yaralanmış. Yaklaşık 100'e yakın menfezimiz kırıldı. 100 mahallemizde ciddi sorun var. 24 saat esaslı tedbirlerimizi aldık ama afet dediğimiz bu işin çok da tedbiri olmuyor doğal olarak. Bunun çok çözümü yok. Çünkü metrekareye 20 litre, iki katı sel riski var buraya yağmış 107 litre. Normalin bire 5, 6 oranında aşırı yağmur var. Tedbirimiz en üst düzeyde alındı. Endişemiz Meteoroloji gece geç saatlere kadar yağışın devam edeceğini söylüyor. Tabiat afeti bu. Bazen bunun karşısında yapılacak pek bir şey olmuyor. Hasar tespitine karşı gerekli tedbirleri alacağız" diye konuştu.
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