Ordu'da Selçuklu mimarisinde cami yapılacak

Ordu Büyükşehir Belediyesince Altınordu ilçesinde Selçuklu mimarisine uygun cami inşa edilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılacak caminin, 220 metrekare zemin üzerinde 450 kişi kapasiteli olacağını belirtti.

Caminin, Büyükşehir Belediyesince mahalle sakinlerinin de katkısıyla yapılacağını aktaran Yılmaz, ihalesini gerçekleştirdikleri projenin, bin 200 metrekare alan üzerinde temelde 220 metrekare olarak inşa edileceğini kaydetti.

Yılmaz, ibadethanenin Selçuklu mimarisine uygun projelerden biri olacağına dikkati çekerek, caminin yanında 55 metrekarelik bir de şadırvan bulunacağını ifade etti.

Yılmaz, 450 kişilik kapasiteye sahip olacak camiyi kısa sürede Orduluların hizmetine sunacaklarını belirterek, şu bilgileri aktardı:

"O bölgede mahalle sakinlerinin de talebi doğrultusunda bir camiye ihtiyaç olduğunu biliyorduk. Camilerimiz yüce dinimiz İslam'ın en kutsal mekanlarıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak kutsal mekanlarımız için de gerekli katkıyı sağlıyoruz. Selçuklu motiflerinden esinlenerek inşa edeceğimiz caminin dışında cenaze namazlarının kılınacağı bir alan, 55 metrekarelik bir şadırvan ve çevre düzenlemesi yer alacak."