Ordu'da selin yaraları sarılıyor

Mücahit GÜREL- Ferudun ALTUNTAŞ/ÜNYE(DHA) - ORDU'da yaşanan sel faleketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bölgede hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ediliyor. Ayrıca tarım arazileri ile ilgili de zarar tespit çalışmaları yapılıyor.

Ordu'da meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgedeki hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yağışın durmasıyla birlikte bölgedeki derelerin su seviyelerin de de azalma meydana geldi. Ancak aşırı yağmur nedeniyle toprağın suya doymasıyla nedeniyle heyelanla ilgili risk devam ediyor. Özellikle Fatsa, Ünye, İkizce, Çatalpınar ilçelerinde meydana gelen taşkınlar sonrasında su baskını yaşanan ev ve işyerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor. Hasar gören yolların da tamiratının başladığı belirtildi. Ayrıca heyelan ve yıkılan köprüler nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan yollarda da kontrollü olarak trafik akışı sağlanıyor. Bu bölgelerde de yollarda da temizlik çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu ile oda üyeleri Ünye ilçesindeki tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak selin verdiği zararın boyutunu gözlemledi. Grup, fındık ve sebze bahçelerinde inceleme yaptı. Soydan ve Kozoğlu, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman ve Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem'den bilgi aldı. Soydan ve Kozoğlu, çiftçilerlele bir araya gelerek durum tespiti yaptı.