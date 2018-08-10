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Ordu'da selin yaraları sarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

ORDU'da yaşanan sel faleketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Mücahit GÜREL- Ferudun ALTUNTAŞ/ÜNYE(DHA) - ORDU'da yaşanan sel faleketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bölgede hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ediliyor. Ayrıca tarım arazileri ile ilgili de zarar tespit çalışmaları yapılıyor.

Ordu'da meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgedeki hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yağışın durmasıyla birlikte bölgedeki derelerin su seviyelerin de de azalma meydana geldi. Ancak aşırı yağmur nedeniyle toprağın suya doymasıyla nedeniyle heyelanla ilgili risk devam ediyor. Özellikle Fatsa, Ünye, İkizce, Çatalpınar ilçelerinde meydana gelen taşkınlar sonrasında su baskını yaşanan ev ve işyerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor. Hasar gören yolların da tamiratının başladığı belirtildi. Ayrıca heyelan ve yıkılan köprüler nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan yollarda da kontrollü olarak trafik akışı sağlanıyor. Bu bölgelerde de yollarda da temizlik çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu ile oda üyeleri Ünye ilçesindeki tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak selin verdiği zararın boyutunu gözlemledi. Grup, fındık ve sebze bahçelerinde inceleme yaptı. Soydan ve Kozoğlu, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman ve Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem'den bilgi aldı. Soydan ve Kozoğlu, çiftçilerlele bir araya gelerek durum tespiti yaptı.

Öte yandan CHP'li milletvekillerinden oluşan bir heyette sel bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’den oluşan CHP’li heyet, Fatsa ve Ünye ilçesinde selden zarar gören bölgelere giderek bilgi aldı. Mağdur vatandaşlarla görüşüp durum tespiti yaptı. Selden zarar gören esnafları ziyaret ettikten sonra açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Bölgemizde ciddi hasarlar meydana geldi.İlçe kaymakamlıkları hasar tespitine başladı. Bizler de bunu takip ediyoruz. Ayrıca sosyal medyadan ve vatandaşlardan aldığımız bilgi ve görüntüleri alıp ilgili birimlere aktarıyoruz. Bir yandan da olası bir sele karşıda gerekli önlemlerin alınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarımızı bir rapor halinde genel başkanımıza ulaştıracağız" dedi.

Ayrıca Ünye'de sel nedeniyle kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde çalışmalar bugün de devam etti. Ünye Belediyesi tarafından sel sularıyla Karadeniz'e ulaşan ağaç parçaları da sahilden iş makinelerı ile temizlenmeye çalışılıyor.

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