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Ordu'da şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla binaların giriş ve zemin katlarındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla binaların giriş ve zemin katlarındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçe genelinde şiddetli yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor. Yağış, ilçede en çok Organize Sanayi Bölgesi'nin de bulunduğu Kurtuluş ve Yalıköy Mahallelerini etkiledi.

Her iki mahallede de binaların giriş ve zemin katlarında bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Fatsa Belediyesi ekipleri, ev ve iş yerlerinde biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma gerçekleştiriyor.

Çeşitli noktalarda, yağışa bağlı heyelanlar meydana geldi.

Karayolları ekipleri, yamaçtan yola dökülen toprak birikintisi dolayısıyla ulaşıma kapanan Yalıköy mevkisindeki yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölgelerinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Yağış dolayısıyla yamaçtan koparak yola düşen kaya parçaları, ilgili kurumların ekiplerinin çalışması ile yoldan kaldırıldı.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, yağıştan etkilenen yerleşim yerleri ve yollarda inceleme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
fatsa ilçesi ordu şiddetli yağış

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