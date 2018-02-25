Ordu'da silahlı saldırı: 1 ölü

Ordu'nun Ünye ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi'nde bir kişi, evine gitmekte olan Mustafa Çiftçi'ye ateş açtı. Olayda Çiftçi ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Çiftçi, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu
Doğu Guta'ya katliam sürüyor! 32 sivil hayatını kaybetti
PKK'nın hain planı son anda engellendi
Nazlı Çelik'ten itiraf: Ölüm tehditleri aldım
İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı
CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Taksici cinayetinde kan donduran ayrıntı
Zayıflamak için gitti, canından oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok
Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı
Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı
Galaxy S9+ rekor kırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum