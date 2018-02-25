Ordu'da silahlı saldırı: 1 ölü

Ordu'nun Ünye ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi'nde bir kişi, evine gitmekte olan Mustafa Çiftçi'ye ateş açtı. Olayda Çiftçi ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Çiftçi, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.