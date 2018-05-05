HABER

Ordu'da su deposuna düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 01:06 | Son Güncelleme

Ordu'da su deposuna düşen çocuk öldü

Ordu'nun İkizce ilçesinde su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yoğunluk Mahallesi'nde 3 yaşındaki Alperen Kerim Uysal, evlerinin yanında oynarken su deposuna düştü.

Bir süre sonra olayı fark eden aile yakınları çocuğu bulunduğu yerden çıkarttıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uysal, Ünye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Uysal, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medyada 'Muharrem İnce' fırtınasıSosyal medyada 'Muharrem İnce' fırtınası
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır AK Parti kaybederse!Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır AK Parti kaybederse!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma ordu

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Medipol Başakşehir 1 - 1 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

Medipol Başakşehir 1 - 1 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

BAE asker çıkardı, büyük kriz çıktı!

BAE asker çıkardı, büyük kriz çıktı!

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da 43 kişi ölümden döndü!

Karaman'da 43 kişi ölümden döndü!

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.