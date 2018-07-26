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Ordu'da sünnet çocukları valinin makam aracı ile şehir turu attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 17:32 | Son Güncelleme

ORDU Valisi Seddar Yavuz, düzenlenen sünnet şöleni kapsamında sünnet çocuklarına makam aracını tahsis etti.

Ordu'da sünnet çocukları valinin makam aracı ile şehir turu attı

Ali YAZAN/ORDU, (DHA)- ORDU Valisi Seddar Yavuz, düzenlenen sünnet şöleni kapsamında sünnet çocuklarına makam aracını tahsis etti. 3 çocuk balonlarla süslenen makam aracına, diğer çocuklar da konvoydaki diğer araçlara binerek şehir turuna çıktı.
Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 182 çocuğun katılımıyla sünnet şöleni düzenlendi. Altınordu ilçesindeki Ordu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şölen öncesinde çocuklar balonlarla süslenen araçlarla konvoy eşliğinde şehir turu attı. Ordu Valisi Seddar Yavuz da program için kendi makam aracını tahsis etti. Sünnet kıyafetlerini giyen 3 çocuk, balonlarla süslenen Vali Yavuz'un makam aracına binip konvayda yer aldı. Çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Şehir turunun ardından merkezde düzenlenen programa Vali Yavuz da katıldı. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Yavuz, program sonrasında yaptığı açıklamada "182 çocuğumuz bugün erkekliğe ilk adımı attı. Hem kendileri hem de aileleri büyük mutluluk yaşadı. 'Vali Konağımız milletin konağı' dedik, kullanımıma tahsis edilmiş araçlar benim değil, milletin diye düşündük. Dolayısıyla böylesine güzel bir günde, çocuklarımızın erkekliğe adım attığı mutlu günde vali makam aracıyla gezmeleri doğrusunu isterseniz benim de çok arzu ettiğim bir şey oldu" diye konuştu.
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Ordu'da sünnet çocukları valinin makam aracı ile şehir turu attıOrdu'da sünnet çocukları valinin makam aracı ile şehir turu attıOrdu'da sünnet çocukları valinin makam aracı ile şehir turu attıOrdu'da sünnet çocukları valinin makam aracı ile şehir turu attı

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