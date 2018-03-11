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Ordu'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 21:56 | Son Güncelleme

Kumru ilçesinde belediye işçisi evinde ölü bulundu

Ordu'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kumru ilçesi Demircili Mahallesi'nde yaşayan Ömer Şahin'den (28) haber alamayan yakınları eve gitti.

Şahin'in kapıyı açmaması üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren Şahin'in yakınları ve sağlık ekipleri, genç adamı hareketsiz yerde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Şahin'in öldüğü belirlendi.

Kumru Belediyesinde işçi olarak çalışan Şahin'in cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kumru ordu şüpheli ölüm

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