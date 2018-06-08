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Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:20 | Son Güncelleme

Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Kumru ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İhsan Çalparmak'ın (50) kullandığı tarım aracı Duman Mahallesi Kıran mevkisinde devrildi.

Kazada yola savrulan sürücü Çalparmak yaralanırken, araç üzerinde yolculuk eden Ayhan Dilekçe ise tarım aracının altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Çalparmak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kumru Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayhan Dilekçe'nin cenazesi ise otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Kaza ordu

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