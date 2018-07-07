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Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 21:15 | Son Güncelleme

Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Eren Yeşilyurt'un kullandığı tarım aracı, Kayadibi Mahallesi'nde devrildi.

Aracın altında kalan Yeşilyurt ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilyurt, yaşamını yitirdi.

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