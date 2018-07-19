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Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 19:59 | Son Güncelleme

Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Peynir (60) idaresindeki tarım aracı, Meşebükü Mahallesi'nde fındık bahçesinde devrildi.

Aracın altında kalarak ağır yaralanan Peynir için yakınları, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Peynir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Fatsa ordu pat pat Tarım aracı trafik kazası

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