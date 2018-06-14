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Ordu'da tarım aracı devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 23:42 | Son Güncelleme

Ordu'da tarım aracı devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Baltacı'nın kullandığı tarım aracı, İçeribükü Mahallesi mevkisinde fındık bahçesine devrildi.

Kazada, tarım aracında bulunan Ali Baltacı ve Cafer Baltacı olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve yaşları 10 ile 15 arasında değişen 5 çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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