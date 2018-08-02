Ordu'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Murat Çaloğlu (24) yönetimindeki 52 T 5053 plakalı ticari taksi, Ünye Devlet Sahil Yolu Gölevi Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Muhammet Töngel (22) idaresindeki 34 ZJ 622 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra her iki araçtaki Sevcan Firdevs Ateş (26), Cihan Genç (36), Fatma Üren (21), Emre Parlamış (20), Mehmet Elit (31) ve Şermin Gümüş yaralandı.

Bazıları araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılıp ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapanan karayolundaki trafik akışı, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

