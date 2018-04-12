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Ordu'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:37 | Son Güncelleme

Ordu'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 öğretmen yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erol Şirin idaresindeki 55 K 6575 plakalı tır, Dolunay kavşağında, Ahmet Elbaşı'nın kullandığı 52 M 7938 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 7 öğretmen yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çatalpınar ilçesindeki okullarda görevli öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatsa Kaza ordu servis minibüsü

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