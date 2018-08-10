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Ordu'da toprak altında kalan kişi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:58 | Son Güncelleme

Selden etkilenen Seymenli Mahallesi'nde toprak altında kalan Bayram Sekmen'in cenazesi toprağa verildi - Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı

Ordu'da selden etkilenen İkizce ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde toprak altında kalan Bayram Sekmen'in cenazesi defnedildi.

Heyelanda toprak altında kalan ve çalışmalar sonrası cansız bedenine ulaşılan Sekmen için Seymenli Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Kurum ve Destici, Sekmen ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Bayram Sekmen'in naaşı, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene Sekmen'in yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bayram Sekmen cenaze ordu sel

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