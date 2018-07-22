Ordu'da trafik kazası: 5 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emrah Tekdurak yönetimindeki 34 EF 1012 plakalı otomobil, Fakülte kavşağında üst geçidin ayağına çarptı.
Kazada sürücü ile yanındaki Hatice, Mihriban, Zeynep ve Yusuf Tekdurak yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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