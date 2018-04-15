Ordu'da traktör dereye yuvarlandı: 1 ölü

Ordu'da, traktörün dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Umut Güler'in (35) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Ulubey ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazada, sürücü Güler olay yerinde hayatını kaybetti.

Umut Güler'in, bir arkadaşının dereye batan traktörünü çekmek için olay yerine gittiği ve kazanın bu sırada meydana geldiği öğrenildi.