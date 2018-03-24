Ordu'da tüfekle oynayan çocuğun ablasını vurduğu iddiası

Ordu'nun Ünye ilçesinde, tüfekle oynayan 11 yaşındaki erkek kardeşi tarafından kazayla vurulduğu iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğu öldü.
Alınan bilgiye göre, iddiaya göre, İnkur Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak'taki evlerinde babasına ait tüfekle oynayan S.K, kazayla ablası E.K'yi başından vurdu.
Evde ailenin diğer bireylerinin bulunmadığı sırada yaşandığı belirtilen olayda E.K, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı, ailenin eve gelen yakınlarının durumu bildirmesiyle konuya ilişkin soruşturma başlattı.
Ölen E.K'nin cesedi, olay yeri polisinin incelemesinin ardından otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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