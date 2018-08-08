Ordu'da tünelde yanan araç kazaya neden oldu

Ordu'da, tünel içinde yanan araca otomobilin çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Perşembe ilçesindeki Nefise Akçelik Tüneli'nde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari aracın motor kısmından alevler yükseldi.

Kısa sürede büyüyerek aracı saran yangın, tünel içinde duman birikmesine de neden oldu. Tünelde seyir halindeki bir otomobil ise yanan araca arkadan çarptı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazada 2 kişi hafif yaralandı.

