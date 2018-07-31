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Ordu'da tüpten sızan gazdan zehirlenen çift öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 18:12 | Son Güncelleme

Ordu'da tüpten sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Ordu'nun Akkuş ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Türedi, haber alamadığı kardeşi Ümit (52) ve eşi Senayi Türedi'nin (54) Karaçal Mahallesi Karaağaç Tepesi mevkisindeki evlerine gitti.

Evden tüp kokusu gelmesi ve kapının açılmaması üzerine Hüseyin Türedi, kapıyı kırarak içeri girdi. Evde kardeşi ve yengesinin cansız bedeniyle karşılaşan Türedi'nin haber vermesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi.

Savcılık incelemesinin ardından çiftin cesetleri, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan, Türedi çiftinin dün akşam saatlerinde yakınlarına misafirliğe gittiği, sonrasında da geç saatlerde evlerine döndükleri öğrenildi.

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Akkuş Karı-Koca ordu tüp zehirlenme

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