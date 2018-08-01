Ordu'da tüpten sızan gazdan zehirlenen çift toprağa verildi

Mücahit GÜREL/AKKUŞ (Ordu), (DHA) - ORDU’nun Akkuş ilçesinde, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenen Senai ve Sevda Ümit Türedi çifti, bugün gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Olay, Akkuş ilçesi Karaçal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Senai (54) ve eşi Sevda Ümit Türedi’den (56) haber alamayan yakınları, dün saat 11.00 sıralarında oturdukları eve gitti. Kapıyı açıp içeri giren yakınları yatak odasında çiftin cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri iddia edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında cenazeler otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Çiftin cenazeleri bugün yakınlarına teslim edildi. Akkuş ilçesi Karaçal mahallesindeki evlerine getirildi. Burada yakınlarından helallik alınan Türedi çiftinin cenazeleri Karaağaç Tepesi Camiine getirildi. Burada ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının sonrasında aile kabristanlığında toprağa verildi. İkisinin de ikinci evlilikleri olan çiftten Senai Türedi’nin ilk evliliğinden 3 çocuğu, Sevda Ümit Türedi’nin ise 5 çocuğu olduğu belirtildi.
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