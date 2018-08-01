HABER

Ordu'da tüpten sızan gazdan zehirlenen çift toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 23:23 | Son Güncelleme

ORDU’nun Akkuş ilçesinde, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenen Senai ve Sevda Ümit Türedi çifti, bugün gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Mücahit GÜREL/AKKUŞ (Ordu), (DHA) - ORDU’nun Akkuş ilçesinde, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenen Senai ve Sevda Ümit Türedi çifti, bugün gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Olay, Akkuş ilçesi Karaçal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Senai (54) ve eşi Sevda Ümit Türedi’den (56) haber alamayan yakınları, dün saat 11.00 sıralarında oturdukları eve gitti. Kapıyı açıp içeri giren yakınları yatak odasında çiftin cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri iddia edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında cenazeler otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Çiftin cenazeleri bugün yakınlarına teslim edildi. Akkuş ilçesi Karaçal mahallesindeki evlerine getirildi. Burada yakınlarından helallik alınan Türedi çiftinin cenazeleri Karaağaç Tepesi Camiine getirildi. Burada ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının sonrasında aile kabristanlığında toprağa verildi. İkisinin de ikinci evlilikleri olan çiftten Senai Türedi’nin ilk evliliğinden 3 çocuğu, Sevda Ümit Türedi’nin ise 5 çocuğu olduğu belirtildi.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
İzmitli askerler: Komutanım acın acımızdırİzmitli askerler: Komutanım acın acımızdır
Zimbabve'de seçim karşıtı gösterilerde 3 ölüZimbabve'de seçim karşıtı gösterilerde 3 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar’dan ABD’ye yaptırım tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar’dan ABD’ye yaptırım tepkisi

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den yaptırım kararı açıklaması

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den yaptırım kararı açıklaması

Abdullah Gül'den PKK'ya çok sert tepki

Abdullah Gül'den PKK'ya çok sert tepki

ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

Türkiye Hakkari'de PKK tarafından şehit edilen Nurcan Karakaya ve minik Bedirhan'a ağlıyor! Acılı Astsubay oğlunu öperek kabre koydu!

Türkiye Hakkari'de PKK tarafından şehit edilen Nurcan Karakaya ve minik Bedirhan'a ağlıyor! Acılı Astsubay oğlunu öperek kabre koydu!

Tokat'ta yangın esnasında müşterisini traş eden berber pes dedirtti!

Tokat'ta yangın esnasında müşterisini traş eden berber pes dedirtti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.