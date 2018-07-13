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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 20:37 | Son Güncelleme

Kentte farklı ilçelerde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda Ünye, Ulubey, Perşembe, Akkuş ve Fatsa ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlar ve yasa dışı kenevir ekenlere yönelik operasyon düzenledi.

Farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 17 kilo 450 gram esrar, 13 bin 185 kök kenevir bitkisi, 20 gram bonzai maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Öte yandan Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde her türlü suç ve suç unsurlarına karşı mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

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