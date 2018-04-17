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Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 19:50 | Son Güncelleme

Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Ordu'da "uyuşturucu sattıkları ve temin ettikleri" iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde "uyuşturucu sattıkları ve temin ettikleri" iddia edilen 4 şüpheliyi Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla üç ay teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekipler, uyuşturucu sattıkları ve temin ettikleri tespit edilen, aralarında eczacı kalfalarının da bulunduğu 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerden M.K. polisi görünce kaçmaya başladı. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, ekiplerin açtığı ateş sonucu bacağından vurularak yakalandı. Diğer 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 30 gram esrar ile 350 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekiplerinin gözetiminde 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan M.K. tedavisinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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