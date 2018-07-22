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Ordu'da yangın: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

Akkuş ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde ahşap evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ortabölme Mahallesi Tırıllı mevkisinde oğlu ve geliniyle yaşayan Sabri Güneş'e (78) ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, Sabri Güneş, oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide Güneş (51) yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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3 ölü ahşap ev Akkuş ordu yangın

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