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Ordu’da yaza hazırlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

Ordu’da vektörle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Ordu büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların haşereler açısından sorunsuz bir yaz dönemi geçirmesi ve yaz döneminde gerçekleştirilecek çalışmaların daha etkin ve verimli olması amacıyla il genelinde gerekli tedbirler alındı.Halk ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan ve vektör (hastalık taşıyıcı) potansiyelleri yüksek olan haşere ve kemirgenlerden korunmak, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve sürdürülebilir ekosistem sağlamak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen düzenleyici ve önleyici çalışmalar yıl boyunca devam ediyor.

Ordu’da yaza hazırlık

Ordu’da vektörle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ordu büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların haşereler açısından sorunsuz bir yaz dönemi geçirmesi ve yaz döneminde gerçekleştirilecek çalışmaların daha etkin ve verimli olması amacıyla il genelinde gerekli tedbirler alındı.
Halk ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan ve vektör (hastalık taşıyıcı) potansiyelleri yüksek olan haşere ve kemirgenlerden korunmak, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve sürdürülebilir ekosistem sağlamak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen düzenleyici ve önleyici çalışmalar yıl boyunca devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri tarafından bölgesel ve iklimsel koşullar ile haşerelerin üreme özelliklerine bağlı olarak yıl boyunca pek çok farklı uygulama birbiri ile dönüşümlü olarak gerçekleştirildi. Kış sezonunda yapılan kışlak mücadelesi, kemirgen mücadelesi, dezenfeksiyon uygulaması gibi çalışmaların sona ermesiyle birlikte yaz aylarında yapılacak çalışmalarla ilgili hazırlıklar da tamamlandı.
Yaklaşan yaz sezonu öncesinde vektörle mücadele biriminde çalışan personellerin tamamının katıldığı eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bölgemizin fiziki ve coğrafi yapısı ile özellikle son yıllarda ciddi değişiklikler gösteren iklim faktörlerinin; sivrisinek, karasinek, kemirgen gibi hastalık yapıcı faktörlerin insandan insana bulaşmasını sağlayan zararlıların çoğalmasına olan etkileri değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucu hazırlanan 2018 yılı yaz dönemi çalışma takvimi personellere ilan edildi.

Ordu’da yaza hazırlık

Ordu’da yaza hazırlık

Ordu’da yaza hazırlık

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