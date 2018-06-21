HABER

Ordu'da "Yaza Merhaba" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 00:52 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesince yapılan yaklaşık 60 bin kişilik yeni meydanda, Murat Boz konser verdi

Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Yaza Merhaba" etkinliğinde Murat Boz sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Karadeniz Sahili'nde yapılan yaklaşık 60 bin kişilik yeni Ayışığı Meydanı, etkinlik kapsamında vatandaşın kullanımına açıldı. Etkinlikte şarkıcı Murat Boz konser verdi.

Sevenleriyle buluşan Boz'un seslendirdiği şarkılara izleyiciler coşkuyla eşlik etti.

Boz, sahne kenarında tekerlekli sandalyede bulunan bir engelli hayranının yanına indi. Kendisiyle öz çekim de yapan Boz, engelli hayranının sahne önüne alınmasını sağladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, konser sırasında Murat Boz'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Yılmaz, etkinlikte Boz'u misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Bundan sonra Ordu'da her ay bir sanatçımızı bu meydanda ağırlamış olacağız. Böyle değerli sanatçılarımızı ve ekibini bu muhteşem koreografiyle birlikte Ordu'muzda biliniz ki sizin için ağırladık, bundan sonraki programlarda da sizin için ağırlayacağız." dedi.

Murat Boz da güzel ve coşkulu bir kalabalıktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tekrar konser için kente gelmek istediğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Boz, hareketli şarkılarını seslendirdi.

PARTNERYoutube'ta para basma makinesi yaptı!Youtube'ta para basma makinesi yaptı!
Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorumErdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum
Eyüpsultan'da İETT otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybettiEyüpsultan'da İETT otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konser murat boz ordu ordu büyükşehir belediyesi Yaza Merhaba etkinliği

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim özel programında koalisyona yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim özel programında koalisyona yeşil ışık

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Meral Akşener'in Erzurum mitingi sonrasında İYİ Partililer ve AK Partililer arasında gerginlik

Meral Akşener'in Erzurum mitingi sonrasında İYİ Partililer ve AK Partililer arasında gerginlik

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Ece Sevim Öztürk FETÖ'ye yardımdan tutuklandı

Ece Sevim Öztürk FETÖ'ye yardımdan tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UBER açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UBER açıklaması

Türkiye ve ABD'den Münbiç'te ortak çalışma

Türkiye ve ABD'den Münbiç'te ortak çalışma

Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.