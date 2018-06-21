Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Yaza Merhaba" etkinliğinde Murat Boz sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Karadeniz Sahili'nde yapılan yaklaşık 60 bin kişilik yeni Ayışığı Meydanı, etkinlik kapsamında vatandaşın kullanımına açıldı. Etkinlikte şarkıcı Murat Boz konser verdi.

Sevenleriyle buluşan Boz'un seslendirdiği şarkılara izleyiciler coşkuyla eşlik etti.

Boz, sahne kenarında tekerlekli sandalyede bulunan bir engelli hayranının yanına indi. Kendisiyle öz çekim de yapan Boz, engelli hayranının sahne önüne alınmasını sağladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, konser sırasında Murat Boz'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Yılmaz, etkinlikte Boz'u misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Bundan sonra Ordu'da her ay bir sanatçımızı bu meydanda ağırlamış olacağız. Böyle değerli sanatçılarımızı ve ekibini bu muhteşem koreografiyle birlikte Ordu'muzda biliniz ki sizin için ağırladık, bundan sonraki programlarda da sizin için ağırlayacağız." dedi.

Murat Boz da güzel ve coşkulu bir kalabalıktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tekrar konser için kente gelmek istediğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Boz, hareketli şarkılarını seslendirdi.

