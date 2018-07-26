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Ordu'da "Yolun Açık Olsun Askerim" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:23 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, askere uğurlanacak gençlere içinde 28 çeşit malzemenin bulunduğu çanta hediye etti - Yılmaz: - "Bütün teçhizatıyla birlikte inşallah gittiğiniz yerde de güvenle hizmet etmeniz için en azından psikolojinizi, ruh ve o gurbet halinizi unutturacak bir çalışma olarak düşündük"

Ordu'da askere gidecek gençlere, "Yolun Açık Olsun Askerim" projesi kapsamında 28 çeşit malzemenin bulunduğu çanta hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, askerlik sevk belgesini alan bir grup genci makamında ağırladı. Gençlerle sohbet eden Yılmaz, askerlik anılarını anlattı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, proje doğrultusunda gençlerle anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Onlar için 28 çeşit malzemenin bulunduğu bir çanta hazırladıklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmet kategorisindeki alanlardan bir tanesi olan askerlik çağına gelen kardeşlerimize askerlik öncesi, sülüs sonrası, askere gittiklerinde karşılaşabilecekleri bütün teçhizata ilişkin, bütün eksiklikleri telafi edebilecek güzel bir hediye paketi ile birlikte sizleri, Ordulu hemşehrilerimiz adına uğurlama anlamında bir düşüncemiz oldu. İçinde tam 28 çeşit malzemeyi barındıran bu paketi sizler inşallah acemi olarak askeriyeye teslim olduğunuzda ne kadar faydalı bir çalışma olduğunu gözlemleyeceksiniz."

Kentte 2 bin ile 2 bin 500 arasında asker olduğunu dile getiren Yılmaz, "Askerlik çağına gelmiş siz kardeşlerimizin gittikleri bölgede acemilik çekmeksizin hazırlamış olduğumuz bütün teçhizatıyla birlikte inşallah gittiğiniz yerde de güvenle hizmet etmeniz için, en azından psikolojinizi, ruh halinizi ve o gurbet halinizi unutturacak bir çalışma olarak düşündük." dedi.

Yılmaz, hazırlanan hediyenin de tüm Ordulular adına verildiğini belirterek, askerlere, sağlık ve huzur içerisinde görevlerini yapmaları temennisinde bulundu.

Başkan Yılmaz, daha sonra çantaları askerlere hediye etti.

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