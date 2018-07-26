"Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmet kategorisindeki alanlardan bir tanesi olan askerlik çağına gelen kardeşlerimize askerlik öncesi, sülüs sonrası, askere gittiklerinde karşılaşabilecekleri bütün teçhizata ilişkin, bütün eksiklikleri telafi edebilecek güzel bir hediye paketi ile birlikte sizleri, Ordulu hemşehrilerimiz adına uğurlama anlamında bir düşüncemiz oldu. İçinde tam 28 çeşit malzemeyi barındıran bu paketi sizler inşallah acemi olarak askeriyeye teslim olduğunuzda ne kadar faydalı bir çalışma olduğunu gözlemleyeceksiniz."

Onlar için 28 çeşit malzemenin bulunduğu bir çanta hazırladıklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, proje doğrultusunda gençlerle anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentte 2 bin ile 2 bin 500 arasında asker olduğunu dile getiren Yılmaz, "Askerlik çağına gelmiş siz kardeşlerimizin gittikleri bölgede acemilik çekmeksizin hazırlamış olduğumuz bütün teçhizatıyla birlikte inşallah gittiğiniz yerde de güvenle hizmet etmeniz için, en azından psikolojinizi, ruh halinizi ve o gurbet halinizi unutturacak bir çalışma olarak düşündük." dedi.

Yılmaz, hazırlanan hediyenin de tüm Ordulular adına verildiğini belirterek, askerlere, sağlık ve huzur içerisinde görevlerini yapmaları temennisinde bulundu.

Başkan Yılmaz, daha sonra çantaları askerlere hediye etti.

