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Ordu’daki Artvinliler, kurtuluş günlerini kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:22 | Son Güncelleme

Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

Ordu’daki Artvinliler, kurtuluş günlerini kutladı

Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü, Artvin Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programla kutlandı.
Artvin Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Sönmez’in ve yönetiminin ev sahipliği yaptığı programa Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş başta olmak üzere çok sayıda Artvinli katıldı.
Artvin Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Sönmez, kutlamada yaptığı konuşmada, “Artvinliler, her nerede olursa olsun benliği, kültürü, gelenek ve görenekleri ile her zaman var olmuştur. Her yerde örnek olmaya gayret gösterdik. Böyle de olmaya devam edeceğiz” dedi.
Birlik ve beraberliği sağlamak adına derneklerin öncülük ettiğini belirten Dernek Başkanı Sönmez, programa katılanlara teşekkür etti.
Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise konuşmasında kardeşlik vurgusu yaparak, bu coğrafyada birlikte yaşamanın temelini kardeşlik duygularının oluşturduğunu açıkladı. Başkan Tekintaş, “Bu coğrafyada birlikte yaşamanın temeli kardeş olabilmektir. Bu kardeşliği de burada hissettiğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.
Kutlama yöresel müzik ezgilerinin eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.

Ordu’daki Artvinliler, kurtuluş günlerini kutladı

Ordu’daki Artvinliler, kurtuluş günlerini kutladı

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