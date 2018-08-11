Ordu'daki bıçaklı kavga

Ordu'da 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde, dün meydana gelen bıçaklı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle yakalanan Y.Ş, O.Ş. ve T.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Ordu Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan T.Ş. tutuklandı, diğer ikisi ise salıverildi.
Şarkiye Mahallesi'nde Yener Özkan, Adem Yılmaz ile T.Ş, O.Ş. ve Y.Ş. arasında çıkan kavgada Özkan ile Yılmaz bıçakla yaralanmıştı.
Özkan, ambulansla sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Yılmaz tedavi altına alınmıştı.
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