Ordu'daki cinayet

Ordu'da çıkan kavgada bir kişiyi öldürdükleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı.
Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de dün meydana gelen olayda, Yılmaz Güler'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Sedat Korkmaz ile Ayşe Yıldırım'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
İki zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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