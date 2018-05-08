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Ordu'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

Örgüte yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 4'ü tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi

Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Z.T, savunmasında, bildiği her şeyi anlattığını belirterek, bir şekilde örgütün içerisinde yer almaktan pişman olduğunu öne sürdü.

Tutuksuz A.Y. ise özellikle dini nedenlerle çocuğunu yapıya müzahir dershaneye gönderdiğini anlattı. Söz konusu örgütün terör amacından haberdar olmadığını iddia eden A.Y, kendisinin örgütsel bir eylemde bulunmadığını aktardı.

Tutuklu eski astsubay S.Ç. de FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek tahliyesini talep etti.

Tutuklu yargılanan B.B, oğlunun gittiği dershanede bir öğretmenin telefonuna bir program yükleyerek "Buradan görüşürüz" dediğini iddia etti.

Sonradan programın ByLock isimli program olduğunu öğrendiğini, dini içerikli yazışmalar yapıldığını iddia eden B.B, bir hafta sonra da aynı öğretmenin eşinin telefonunu istediğini, programı yüklemeye çalıştığı ancak yükleyemediğini öne sürdü.

B.B'nin tutuksuz yargılanan eşi G.B. de söz konusu programdan haberdar olmadığını savundu.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle A.Y'yi 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan S.Ç'nin tahliyesini kararlaştıran heyet, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
dava duruşma FETÖ/PDY ordu

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