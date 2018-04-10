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Ordu'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 17:57 | Son Güncelleme

Örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanık Recep Ceylan ile avukatı katıldı.

Meslekten ihraç edilen eski polis Ceylan, savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Ceylan, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre nedeniyle sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

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