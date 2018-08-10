Ordu'daki fuhuş operasyonu

Ordu'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Altınordu ilçesinde 6 Ağustos'ta fuhşa teşvik ve aracılık edenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5'i yabancı uyruklu 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ordu Adliyesine sevk edilen bu kişilerden 16'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

