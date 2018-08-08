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Ordu'daki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:12 | Son Güncelleme

Ordu Valisi Seddar Yavuz: - "Vatandaşlarımızın duyarlı ve dikkatli olmaları kendi menfaatleri icabıdır. Valiliğimiz koordinesinde kriz merkezi oluşturuldu, devletin tüm imkanları seferber edildi" - "Karadeniz Sahil Yolu'nun tek yönlü ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Valiliğimiz koordinesinde kriz merkezi oluşturuldu, devletin tüm imkanları seferber edildi." dedi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünye ilçesinde bir tekstil fabrikasında mahsur kalan 165 işçinin kurtarıldığını anımsattı.

Göçük altından çıkartılan 5 kişinin de sağlık kurumlarına ulaştırıldığını ifade eden Yavuz, mahsur kalan bir vatandaşın ise Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtardığını vurguladı.

Vali Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle köprüdeki tehlikeyi öngörerek önceden trafiğe kapatmak suretiyle meydana gelebilecek can kayıplarının önüne geçtik. Bunun dışında çok sayıda köprü, menfez maalesef şu an için yıkılmış durumda. İlçeler ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarımız halen devam ediyor. Özellikle riskli alanlarda yetkili makamların uyarılarına, ikazlarına vatandaşlarımızın riayet etmelerini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlı ve dikkatli olmaları kendi menfaatleri icabıdır. Valiliğimiz koordinesinde kriz merkezi oluşturuldu, devletin tüm imkanları seferber edildi."

Yavuz, Karadeniz Sahil Yolu'nun tek yönlü ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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ordu sel Vali Seddar Yavuz

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