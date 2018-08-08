ORDU (AA) - Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentte yağışın azaldığını, su seviyesinin de ciddi şekilde düştüğünü ancak yarın öğlen saatlerine kadar yağışın devam etmesinin beklendiğini söyledi.
Yavuz, yaptığı açıklamada, dün geceden itibaren il genelindeki aşırı yağışların Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde etkili olduğunu anımsatarak, metrekareye yer yer 80 kilogram yağış düşmesi sonucu bu ilçelerde çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldiğini vurguladı.
Mahsur kalan vatandaşların bulundukları yerlerden tahliye edildiğine dikkati çeken Yavuz, "Tüm kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, AFAD ekiplerimiz gibi gerekli bütün birimlerimiz sahada. Biz de başından beri kriz merkezinde gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Herhangi bir vatandaşımızın mahsur kalması gibi şu an için bize intikal etmiş bir şey söz konusu değil." dedi.
Yavuz, kentte yağışın azaldığını, su seviyesinin de ciddi şekilde düştüğünü ancak yarın öğlen saatlerine kadar yağışın devam etmesinin beklendiğinin altını çizerek, "Özellikle riskli alanlarda bulunan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Riskli alanlarda yetkili makamların uyarılarına, ikazlarına vatandaşlarımızın riayet etmelerini bekliyoruz." diye konuştu.
Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Yavuz, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak ve acil ulaşılması gereken yerlere ulaşımı sağlamak. 550 civarında personelimiz, 300 iş makinesi sahada çalışıyor. Kamu araçlarının dışında özel sektöre ait iş makinelerini de devreye soktuk. Şu aşamada yapmak istediğimiz şey acil müdahaledir." değerlendirmesinde bulundu.
Yavuz, ekiplerin sahada olduğunu ve vatandaşların sorunlarını kısa sürede çözeceğini sözlerine ekledi.
Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?
Korkunç! Bu halde buldular
Endonezya'da korkunç bilanço açıklandı: 347 ölü!
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
11 çocuğun ölümden kurtarıldığı dehşet evinde öyle bir şey bulundu ki...
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'
Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum