Ordu'daki sel

ORDU (AA) - Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentte yağışın azaldığını, su seviyesinin de ciddi şekilde düştüğünü ancak yarın öğlen saatlerine kadar yağışın devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Yavuz, yaptığı açıklamada, dün geceden itibaren il genelindeki aşırı yağışların Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde etkili olduğunu anımsatarak, metrekareye yer yer 80 kilogram yağış düşmesi sonucu bu ilçelerde çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldiğini vurguladı.

Mahsur kalan vatandaşların bulundukları yerlerden tahliye edildiğine dikkati çeken Yavuz, "Tüm kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, AFAD ekiplerimiz gibi gerekli bütün birimlerimiz sahada. Biz de başından beri kriz merkezinde gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Herhangi bir vatandaşımızın mahsur kalması gibi şu an için bize intikal etmiş bir şey söz konusu değil." dedi.

Yavuz, kentte yağışın azaldığını, su seviyesinin de ciddi şekilde düştüğünü ancak yarın öğlen saatlerine kadar yağışın devam etmesinin beklendiğinin altını çizerek, "Özellikle riskli alanlarda bulunan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Riskli alanlarda yetkili makamların uyarılarına, ikazlarına vatandaşlarımızın riayet etmelerini bekliyoruz." diye konuştu.