Ordu'daki sel

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sel nedeniyle 100'e yakın mahallede ciddi hasar oluştuğunu belirterek, "7 ilçemiz, yaklaşık 500 bin nüfusun yaşadığı alan bu afetten etkilendi." dedi.

Ünye ilçesinde sel dolayısıyla yıkılan Cevizdere Köprüsü'nün bulunduğu bölgedeki çalışmaları inceleyen Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağış öncesinde meteorolojinin düzenli olarak uyarıda bulunması dolayısıyla gerekli tedbirleri aldıklarını ve ekipleri hazırladıklarını ifade etti.

Yılmaz, mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını, 1'i yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 7 kişinin ise tedavilerinin devam ettiğini vurgulayarak, "100'e yakın mahallemizde ciddi hasar var. 7 ilçemiz, yaklaşık 500 bin nüfusun yaşadığı alan bu afetten etkilendi. Tesellimiz can kaybının olmaması." diye konuştu.

Devletin tüm birimlerinin sahada bulunduğunun altını çizen Yılmaz, 600'e yakın personelin kritik noktalarda hazır beklediğini dile getirdi.

Öte yandan afetten etkilenen bölgelerde Karayolları, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ünye Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, suyun denize akmasını engelleyen köprü altındaki ağaçları vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkartmak için çalışma yapıyor.

AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergun Taşcı da ilçede incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

