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Ordu'daki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 21:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(Ordu'daki sel) Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır" - "Maddi hasar karşılanabilir, önemli olan can kaybıdır, Allah'a şükürler olsun bir can kaybımız söz konusu değil" - "Buradaki köprü meselesi de yol meseleleri de telafi edilir. Devletimiz bunu yapabilecek güce, belediyelerimiz bunların üstesinden gelebilecek güce sahiptir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'daki sele ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır." dedi.

Soylu, Ordu'nun Ünye ilçesi Cevizdere mevkisinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı sağlayan ve aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordululara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buradayız ve görünen o ki beklenenin çok üzerinde bir yağmur, yani kimi yerlerde 20, kimi yerlerde 95 kilogram aralığında, bazı yerlerde yoğunlukla 80 kilogramlık yağmurun oluşturduğu sel meydana geldi. Allah'a şükürler olsun, bir can kaybımız söz konusu değil." diye konuştu.

Yüksek oranda maddi hasar oluştuğunu vurgulayan Soylu, valilikten belediyelere, AFAD'dan Karayollarına, kaymakamlıklardan ilçe belediyelerine ve vatandaşlara kadar herkesin canhıraş bir mücadele ortaya koyduğunun altını çizdi.

Soylu, olay olur olmaz vali ve belediye başkanı ile temasa geçtiklerini anlatarak, "Her biri ile temas ederek yapılabilecek nelerin olduğunu, hangi adımların atılabileceğini değerlendirdik ama Ordu ve Ordulular büyük bir gayretle burada özellikle altını çizmem gerekir ki böyle bir selle mücadeleyi ortaya koymuşlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'i birbirine bağlayan tek yoldaki köprünün bir tarafının yıkıldığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Diğer tarafından ancak ulaşımın sağlanması şu anda mümkün ama Karayollarımız da diğer birimlerimiz de bu konuda hemen çalışmalarına başlayacaklar. Ordulu hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır. Bu konudaki hasar tahribatı ne ölçüdedir arkadaşlarımız mevsim ve yağmurlar el verdiği ölçüde buna bakacaklar ve zannediyorum kısa bir süre içerisinde bu gerçekleşecektir."

Soylu, büyük bir mücadele ortaya koyan herkesi kutlayarak, "Maddi hasar karşılanabilir önemli olan can kaybıdır, Allah'a şükürler olsun bir can kaybımız söz konusu değil. Buradaki köprü meselesi de yol meseleleri de telafi edilir. Devletimiz bunu yapabilecek güce, belediyelerimiz bunların üstesinden gelebilecek güce sahiptir." dedi.

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