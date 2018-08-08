Ordu'daki sel

Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde üreticilerin kurutmak için harmana serdiği fındığın önemli kısmı sele kapılarak denize süreklendi.
Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatsa ve Ünye ilçesindeki üreticilerin büyük bölümünün toplanan fındığı kuruması için evlerinin önündeki harmanlara ya da müsait bölgelerde kaldırıma serdiğini söyledi.
Bölgede etkili olan yağışın fındık üreticilerini de etkilediğini belirten Kibar, "Üreticiler, harmandaki fındığın büyük bölümünün denize sürüklenmesi sonucu mağdur oldu. Önümüzdeki günlerde üreticilerin mağduriyetini gidermek için çalışma yapacağız." dedi.
Kibar, şu an için ne kadar mahsulün suya kapıldığını bilmediklerini vurgulayarak, bunun ancak tespit çalışmasının ardından belirlenebileceğini sözlerine ekledi.
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